Hayallerin Ötesinde
Alman Kalite ve Güvencesiyle
Leitert Bodrum Modern Alman kalite ve güvencesiyle 2. Etap satışta!
32 adet havuz, özel beach, premium özellikli sosyal tesis ve zengin concierge hizmetleri.
116 m2 - 200 m2 arasında bahçeli, flat ve penthouse
1+1 residence daireler lansmana özel 69.000 € dan başlayan fiyatlarla...
2+1 residence daireler lansmana özel 89.000 € dan başlayan fiyatlarla...
Bilgilendirme
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Bodrum Modern Leitert şirket ortakları, iştirakleri, bağlı olduğu kurumlar ve iş birliği içinde olduğu kurumların vermiş olduğu hizmetler hakkında her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya, aktivite ve iletişim çalışmalarında paylaşılmasına, kullanılmasına, saklanmasına ve tarafıma çağrı merkezi, e-posta, MMS ya da SMS yoluyla gönderilmesine muvafakat ediyor, işbu formun altında yer verilen iletişim numaralarına ulaşarak gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkım olduğunu bildiğimi, bu formda verdiğim bilgilerin istatistik ve anket çalışmaları için kullanılabileceğini bildiğimi beyan ederim.