Bilgilendirme

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Bodrum Modern Leitert şirket ortakları, iştirakleri, bağlı olduğu kurumlar ve iş birliği içinde olduğu kurumların vermiş olduğu hizmetler hakkında her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya, aktivite ve iletişim çalışmalarında paylaşılmasına, kullanılmasına, saklanmasına ve tarafıma çağrı merkezi, e-posta, MMS ya da SMS yoluyla gönderilmesine muvafakat ediyor, işbu formun altında yer verilen iletişim numaralarına ulaşarak gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkım olduğunu bildiğimi, bu formda verdiğim bilgilerin istatistik ve anket çalışmaları için kullanılabileceğini bildiğimi beyan ederim.